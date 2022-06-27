Güney Kore'den Çin ve Rusya'ya çağrı: Kuzey Kore'yi ikna edin

Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla Güney Kore'yi giderek daha fazla hedef aldığını söyledi.

Kwon, ABD liderliğindeki Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle meşgulken, Kuzey Kore'nin silah geliştirmeye devam ettiğini ve bölgedeki mevcut durumu tersine çevirmek için elverişli ortamı kullandığını belirtti.

Kuzey Kore'nin nükleer hırslarının ülkesi için "ciddi ve esas tehdit" olduğunu aktaran Kwon, Güney Kore'nin, olası bir nükleer test denemesine karşı sert önlemler hazırladığını vurguladı.

Kwon, "Kuzey Kore'nin aynı anda hem ABD'ye hem de Güney Kore'ye saldırma yeteneğinin peşinde olduğu açıkça görünüyor." dedi.

Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'yi nükleer test yapmamaya ikna etmeye çağıran Kwon, "Küresel güvenliğin böylesine istikrarsız olduğu bir zamanda Kuzey Kore nükleer silah denemeye devam ederse uluslararası toplumdan büyük eleştirilerle karşı karşıya kalacak ve yanıtı sadece kelimelerden daha fazlası olacak." diye konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 24 Haziran'da ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması talimatı vermişti.

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, 10 Haziran’da, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanmış, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.