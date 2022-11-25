AjansHaber.com.tr Gündem Güney Kore'de şoförsüz otobüsler trafiğe çıktı

Güney Kore'de şoförsüz otobüsler trafiğe çıktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, otomobil üreticisi Hyundai'nin geliştirdiği şoförsüz otobüsler yollara çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, sürücüsüz otobüsler Jongno-gu ilçesinde seferlere başladı.

Otobüsler, Sewoon Alışveriş Merkezi ile Cheonggye Plazası arasında yaklaşık 3 kilometrelik mesafede hizmet veriyor.

Hyundai'nin üretimi otobüslerin, kameralar ve lazer ışınları sayesinde belirlenen istikamette yol alabildiği kaydediliyor.

Vatandaşlar, otobüslere rezervasyon yaparak ücretsiz binebiliyor.

Öte yandan, otobüslerin geçici güvenlik tedbiri kapsamında kısa mesafede kullanıldığı, ilerleyen dönemlerde mesafelerin uzatılacağı ifade ediliyor.​​​​​​​

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu, deprem bölgesinde!
Yeniden değerleme oranı belirlendi!
Oxford yılın sözcüğünü internet oylamasıyla seçiyo
Eşini pompalı tüfekle vurdu!
"Demir Yumruk" operasyonunda son durum
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi
Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı!