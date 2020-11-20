Güney Kore'de liselerde yapay zeka dersi verilecek

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, seneye lise müfredatına "yapay zekaya giriş" ve "yapay zeka matematiği’" olarak 2 seçmeli ders ekleneceğini duyurdu.

Yapay zeka eğitimi gelecek sene lise, 2025'te de ilkokul ve ortaokul müfredatlarında yer alacak.

Yapay zeka ile ilgili materyaller gelecek yıldan itibaren ilk ve orta dereceli okullara ulaştırılacak. Müfredatın resmi olarak uygulamaya geçmesinden önce de öğrenciler bu eğitimleri alabilecek.

Bakanlığın açıklamasında, anaokulu öğrencilerinin oyun yoluyla yapay zekayı daha iyi tanımasına yardımcı olmak için çeşitli materyallerin geliştirileceği, öğretmenlerin ise yapay zekayla ilgili temel bilgi ve bilgisayar kurslarından eğitim almasının sağlanacağı bilgisi verildi.