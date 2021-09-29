Güney Kore'de köpek eti yemeye yasak geliyor

Güney Kore'de hayvan hakları savunucuları devlet başkanı Moon Jae-in'in köpek eti tüketimini yasaklama teklifini memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore'de köpek eti yemek tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Özellikle gençnüfusta köpet eti yemek eğilimi giderek azalırken, bazı gruplar sırf batı istemiyor diye böyle bir yasak getirilmesini kabul etmiyorlar.

Devlet başkanı Moon Jae-in'in ekibine bu yasağın görüşülmesini gündeme almalarını söylediği belirtilirken, böyle bir yasağın getirilip getirilemeyeceğine ilişkin net bir yorum yapılamıyor.

Salı günü köpek eti tüketiminin yasaklanması için Seul'ün merkezinde gösteri yapan hayvan hakları savunucuları caddeye büyük bir pankart asarak, "Köpek ve kedilerin öldürülmesini yasaklayan kanunu istiyoruz" dediler.Hayvan hakları örgütleri "Başkan Moon Jae-in'in köpek eti tüketimi yasağının gözden geçirilmesi talimatını vermesini memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu hemen gündeme alınmalı ve saka getirilmeli" dediler.

2018'de yapılan bir kamuoyu araştırması, Güney Korelilerin yaklaşık %80'inin önceki yıl köpek eti yemediğini gösterdi. Güney Kore'de her yıl yaklaşık 1 milyon köpeğin eti dolayısıyla öldürüldüğü belirtiliyor.

Güney Kore'deki bazı yaşlı insanlar, köpek etinin cinsel gücü artırdığına inanıyor.