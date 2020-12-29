Güney Kore'de bir konteynerda 500 bin son model ekran kartı bulundu

Güney Kore'de bir liman çalışanı olan Choi Min-Sik, bir konteyner içerisinde 500 bin ekran kartı buldu.

Kayıtlarda olmayan bir konteynera rastlayan Min-Sik, konteynerı açtığında ilginç bir manzara ile karşılaştı.

Konteynerın içerisinde bulunan kutularda yaklaşık 500 bin adet son model NVIDIA RTX 3080 ekran kartı bulunuyordu.

Min-Sik'in liman yetkililerine haber vermesi sonrası yapılan araştırmada bu ekran kartlarının Samsung tarafından üretildikten sonra kayıt tutulmadan konteynera yerleştirildiği ortaya çıktı.

NVIDIA'dan yapılan açıklamada bu kartların aylardır kayıp olduğu belirtildi. Açıklamada "Aylardır Samsung'dan bu teslimatı bekliyoruz, kartlar yola çıktı dediler ama hiçbir belge sunmadılar" ifadelerine yer verildi.

NVIDIA, yeniden ortaya çıkan kartların stoklara dahil edileceğini ve yükselen talebin karşılanabileceğini duyurdu.

Kaynak: https://www.france24.news/en/2020/12/500000-graphics-cards-found-in-an-abandoned-container.html