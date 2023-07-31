Güney Kore'de bir kedide daha kuş gribi tespit edildi!

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede bir kedinin daha kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne yakalandığı bildirildi.

Seul'deki bir barınakta yaşayan kedinin solunum yolu rahatsızlığı geçirdikten kısa süre sonra öldüğü aktarılan açıklamada, yapılan testler sonucunda kedi ölümünün, ülkede 7 yıldır memelilerde rastlanmayan kuş gribinden kaynaklandığı ve kuş gribine yakalanan kedi sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.

Gelen ihbarlar üzerine barınağı güvenlik kordonuna alan yetkililer, barınakta gerekli karantina tedbirlerini uygulamaya başladı.

Yetkililer, ayrıca, kedilerle temas eden kişilerde hastalığın herhangi bir belirtisinin görülmediğini ve hastalığın kediler aracılığıyla insanlara bulaşmadığını açıkladı.