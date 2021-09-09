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Güney Ege ile Akdeniz'e fırtına uyarısı

Güney Ege ile Akdeniz'de günün ilerleyen saatlerinde fırtına öngörülüyor. Fırtınanın yarın akşamdan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Güney Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor.

Söz konusu bölgelerde, öğle saatlerinden sonra rüzgarın 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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