Asbestli gemi, nerede?

Çevrecilerin yakın takibinde

Tüm dünyadaki çevre örgütlerinin yakından takip ettiği zehirli atık taşıdığı belirtilen Paulo isimli geminin 6 Ekim 2022 tarihinde Brezilya’da olması bekleniyor. Hollanda bayraklı Alp Centre römorkörünün çektiği Paulo’nun varış rotasını daha önce Rio de Janeiro olarak güncellenmişti.