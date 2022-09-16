Asbestli gemi, nerede?
Zehirli atık ve asbest taşıdığı gerekçesiyle yoğun itirazlar sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na tüm izinleri iptal edilmişti. İzmir Aliağa’da yapılacak söküm için alınan izni iptal edilen Nae Sao Paulo isimli gemi, Atlantik Okyanusu’ndaki geri dönüşüne devam ediyor.
Brezilya donanmasında hurdaya çıktıktan sonra bir Türk firması tarafından yaklaşık 2 milyon dolara satın alınan ve sonrasında İzmir Aliağa’ya doğru yola çıkan eski uçak gemisi Nae Sao Paulo, geri dönüş yolculuğuna devam ediyor.
Çevrecilerin yakın takibinde
Tüm dünyadaki çevre örgütlerinin yakından takip ettiği zehirli atık taşıdığı belirtilen Paulo isimli geminin 6 Ekim 2022 tarihinde Brezilya’da olması bekleniyor. Hollanda bayraklı Alp Centre römorkörünün çektiği Paulo’nun varış rotasını daha önce Rio de Janeiro olarak güncellenmişti.
Neler yaşanmıştı?
Çevre Bakanlığı’nın 26 Ağustos’ta asbestli geminin Türk karasularına alınmayacağı açıklamasının ardından Alp Centre römorkörü hızını düşürmüş ancak yola devam etmişti.
Ardından 30 Ağustos’ta Brezilya Çevre Bakanlığı’na bağlı IBAMA Enstitüsü, Brezilyalı ihracatçı şirket Oceans Prime Denizcilik Acentesi ’ne asbestli gemiyi Rio de Janeiro Limanı’na geri götürmesini tebliğ etmiş aksi takdirde şirketin lisanslarının iptal edileceği ve para cezasına çarptırılacağını bildirmişti.