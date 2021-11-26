Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyonun ismi Omicron

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, araştırmacıların B.1.1.529 mutasyonunun etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğine dikkat çekmişti.

Lindmeir, “Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya ölümcül olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek” ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ’DEN YENİ AÇIKLAMA

Reuters’ta yer alan habere göre, DSÖ’nün bağımsız bir uzmanlar grubu olan SARS-CoV-2 Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu, yeni varyantı görüşmek üzere toplandı. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529’u endişe verici tür olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı.

YENİ MUTASYON YAYILIYOR

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100'den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika'da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika'da da tespit edildiğine dikkat çekti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid İngiltere Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, mutasyonun “büyük bir uluslararası endişeye” neden olduğunu, fakat İngiltere'de herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirtti.

Elde edilen deneyimlerin “hızlı ve mümkün olan en kısa zamanda hareket edilmesi gerektiğini” gösterdiğini bildiren Javid, B.1.1.529 mutasyonunun Güney Afrika ve Botsvana'dan “büyük ihtimalle” diğer ülkelere yayılmış olabileceğini kaydetti.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Hong Kong'da yeni mutasyonun Güney Afrika'dan gelen 1 kişide ve aynı karantina otelinde birkaç gün sonra testi pozitif çıkan 1 misafirde tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, 2 vakanın da Covid-19'a karşı tamamen aşılı olduğunu kaydetti.

B.1.1.529 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonunun tespitinin ardından bazı ülkeler Afrika’daki bazı ülkelere olan sınırlarını kapatma kararı alırken, Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yaptığı açıklamada, yeni mutasyonun aşısız bir kişide tespit edildiğini ve şahsa 22 Kasım’da yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

BİRÇOK ÜLKE, GÜNEY AFRİKA ÜLKELERİNE UÇUŞLARINI DURDURUYOR

Bu hafta başlarında Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu olan B.1.1.529'un tespit edilmesini ardından birçok ülkede yetkililer harekete geçerek, seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırıyor. Aralarında İngiltere ve Singapur'un da bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ülkelerine olan uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Bununla birlikte, İngiltere ve Hollanda dahil olmak üzere artan sayıda ülke, Güney Afrika ülkelerinden South Africa, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Esvatini ve Lesotho'ya uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı.

İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, mutasyon nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini'nin kırmızı seyahat listesine alındığı ve bu ülkelerden gelen kişilerin 10 gün boyunca otel karantinası uygulamaları gerektiği ifade edildi.

Ek olarak Singapur, İtalya, Fransa ve İsrail, Mozambik'i kırmızı listeye alan ülkeler arasında yer alırken Japonya ise, Cumartesi gününden itibaren Güney Afrika'dan gelen yolcuların 10 gün karantinaya almaları ve bu süre içinde toplam 4 test yaptırmaları gerektiğini duyurdu.