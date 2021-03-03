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Güney Afrika'da gemide yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir gemide yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi. Operasyon, ülkede yapılan en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri oldu.

Güney Afrika istihbaratı ve polisinin, Cape Town şehrine yakın Saldanha sahilinde bir gemiye yaptığı baskınla, "ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonlarından" birine imza atıldı.

40 milyon dolarlık 973 paket uyuşturucu 

Gemide piyasa değeri 40 milyon dolar olan 973 paket (yaklaşık 1 ton) sıkıştırılmış kokain ele geçirildi.

4 Bulgaristan ve 6 Myanmar vatandaşı gözaltına alındı.

Şüpheliler yerel mahkemede hakim karşısına çıkarılacak.

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