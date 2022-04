Güneş’teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi

NASA’nın açıklamasında, Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığı ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığı bildirildi.

Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.

Sun, we need to talk about your flare. 🌞



The Sun emitted a significant solar flare on March 30, peaking at 1:35 p.m. ET (17:35 UTC). Our orbiting @NASASun Solar Dynamics Observatory captured the action: https://t.co/8nIuyoSmOH pic.twitter.com/JmtB8PuBvM