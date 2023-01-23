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Güneş'i karartma projesi yasaklandı

Meksikalı yetkililer, çevre teknolojisi girişimi Make Sunsets'in "Güneş'i karartma" deneylerini yasakladı.

Girişim, 2022'nin son günlerinde, gezegeni soğutma amacıyla atmosferin stratosfer tabakasına kükürt dioksit parçacıkları salmaya başlamıştı.

İklim krizini azaltmayı amaçlayan deneylerde Meksika'nın Baja California eyaletinde kükürt dioksitle dolu 1,8 metrelik helyum balonları gökyüzüne bırakılmıştı.

Bu balonlar yüksek irtifalara çıkınca kükürt dioksit partiküllerini serbest bırakıyor. Söz konusu parçacıkların da Güneş ışığını uzaya geri yansıtarak yüzeye ulaşmasını engellemesi amaçlanıyor.

Ancak gözle görülür bir etki yaratılabilmesi için daha fazla kükürt dioksit balonunun bırakılması gerekiyordu.

Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise proje kapsamında daha fazla deney yapılmasını yasakladı. Bakanlığın açıklaması Make Sunsets'in çalışmalarını durma noktasına getirdi.

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