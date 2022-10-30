Güneş'e 5 gollü merhaba

Süper Lig 'in 12. Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Siyah-Beyazlılar, karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Valerian Ismael sonrası ikinci Şenol Güneş dönemine gollü başlayan Beşiktaş bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor ise ligin dibine demir attı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku (Dk. 46 Umut Meraş), Josef (Dk. 82 N'Koudou), Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli (Dk. 46 Redmond), Cenk Tosun, Weghorst (Dk. 89 Muleka)

HangiKredi Ümraniyespor: Anıl Demir, Popov (Dk. 71 Kartal Kayra Yılmaz), Allyson, Mustafa Eser (Dk. 71 Oğuz Gürbulak), Onur Atasayar, Serkan Göksu (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Sackey, Avounou (Dk. 75 Bettaieb), Geraldo, Del Valle (Dk. 82 Gheorghe), Umut Nayir

Goller: Dk. 5 (Penaltıdan) ve 62 Cenk Tosun, Dk. 33 ve 78 Weghorst, Dk. 48 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş), Dk. 45 Del Valle, Dk. 57 Avounou (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Geraldo, Dk. 63 Allyson, Dk. 74 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 45+2 Masuaku, Dk. 74 Saiss (Beşiktaş)

Maçtan dakikalar

47. dakikada sağ kanatta kazandığı topla ceza sahasına giren Redmond'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Anıl Demir meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engellerken dönen topu önünde bulan Weghorst'un sert şutunda, Anıl bir kez daha gole engel oldu.

48. dakikada Beşiktaş yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan yapılan ortada Josef'in ceza sahası içine havalandırdığı topu iki hamlede önüne alan Tayyip Talha Sanuç bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-1

57. dakikada Ümraniyespor bir kez daha bire indirdi. Geraldo sağ kanattan hızla taşıdığı topu yerden ceza sahası içinde boş pozisyondaki Avounou'ya çıkardı. Avounou tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2

62. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Redmond'un sağ kanattan arka direğe ortasında rakibinin üzerinden yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 4-2

78. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Gedson Fernandes'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Weghorst, kaleci Anıl Demir'i geçerek dar açısına rağmen sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 5-2

83. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Bettaieb'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok açıyı kapatarak topun ağlarla buluşmasını önledi.

86. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında savunmanın da hatasından faydalanan Weghorst ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.

Beşiktaş karşılaşmayı 5-2 kazandı.