Güneş: "Yaşanan olay münferit bir olaydır"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara değindi. Bu tür olayları lanetlediklerini ve asla tasvip edilemeyeceğini vurgulayan Güneş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının konuyu takip ettiğini anımsattı.

Güneş, "Olay aydınlığa çıkacaktır. Bu olay üzerinden Müslümanların veya bir siyasi partinin kötülenmesi kabul edilemez. Yaşanan olay münferit bir olaydır. Bu münferit olay üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak doğru değildir." diye konuştu.

Bu olayları dine dayandırmanın çok yanlış olduğunu vurgulayan Güneş, böyle bir yaklaşımın dini kötülemek anlamına geleceğini söyledi.

Güneş, mevcut kanunlarda bu tür girişimlerin suç olarak sayıldığını, evlilik yaş ve şartlarının açık olduğunu vurguladı.