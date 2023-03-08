Güneş: "Yaraları sarmak boynumuzun borcu"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan depremlerin yaşandığı ilk saatlerden itibaren devletin tüm imkanlarıyla bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Depremin etki alanının genişliği ve hava koşullarının bazı imkansızlıkları beraberinde getirdiğini belirten Güneş, devletin tüm olumsuz şartlara rağmen eski tecrübelerinden de faydalanarak 270 binin üzerinde personel ile 35 bin yerli ve yabancı arama kurtarma ekibini bölgeye sevk ettiğini bildirdi.

Güneş yaşanan sürecin kolay olmadığının altını çizerek "Dayanılmaz acılara şahitlik ettik. Bu acıları hep beraber yüreğimize gömeceğiz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getirmek mümkün değil ama depremin yaralarını sarmak da hepimizin boynunun borcu. Devletimiz bir taraftan vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret gösterirken diğer taraftan bizi millet yapan en önemli özelliğimiz olarak ülkenin her tarafından insanların maddi-manevi her türlü desteğine şahit olduk. Bu bizi ayakta tutan en önemli unsurdur." diye konuştu.