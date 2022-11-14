Güneş: “Emri verenlerde ortaya çıkacak"

AK Parti'li Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün İstanbul'da yaşanan terör saldırısının tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü ifade ederek, yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere her alanda gelişip güçlendiğini, ülkenin önünü kesmek isteyen şer odaklarının ise her türlü yolu denediğini söyleyen Güneş, "Türkiye'nin gelişimini yine hain bir terör eylemiyle engellemeye çalışıyorlar. Terörle mücadelede önemli yol kateden ülkemiz, bu hain eylemin failinin yakalanması gibi saldırının emrini verenleri de kısa sürede ortaya çıkaracaktır." dedi.

Güneş, gerçekleştirilen terör saldırısının bir amacının da Türkiye'nin dünya genelinde artan imajının zedelenmesi olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, terörün kökünü kurutma kudretine sahip bir ülkedir. Terör örgütüne tonlarca silah yardımı yapanlar da bu desteklerinin hüsrana gittiğini eninde sonunda görecektir. Dışarıdan destek alan terör örgütlerinin kökü, en modern silahları da kullansalar güvenlik güçlerimizin kararlılığı sayesinde temizlenecektir." ifadesini kullandı.