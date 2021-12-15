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Gündüz kuşağında mahalle karıştı

Rakipleri tarafından konuklarının telefonla arandığını söyleyen Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında ağır sözler sarf etti. Yılmaz "Siz gazeteci olamazsınız. Siz ahlaksızsınız. Yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen" dedi.

'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına kayıp çocuğu Yasin'in bulunması için başvuran baba Yavuz Şahin, eşinden şüphelendiği olayın aydınlatılmasını istedi.

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Anne Ümmü Şahin ile birlikte sığınma evinde kaldığını söyleyen bir kadın ise olayla ilgili yeni detaylar verdi. Annenin yanında 1 buçuk yaşındaki bir kız olduğunu ve anlattıklarının yalan olduğunu söyledi.

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Olayla alakalı benzer programların kendi konuklarını arayarak ekrana taşımak istemesine tepki gösteren Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında ağır sözler sarf etti.

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'ŞEREFSİZCE SUÇLAMALARDA BULUNUYORLAR'

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