Gündüz kuşağında bir rezalet daha

Gündüz kuşağı kadın programlarından rezalette yeni perde.

Fulya ile Umudun Olsun programında karısının "Kardeşim" diyerek eve alıp yattığı adamlar sevgilileri çıktı iddiası masaya yatırıldı.

Gündüz kuşağı programlarında her gün yeni bir rezalet yaşanıyor. Programda yaşanılanların ise kurgu mu yoksa gerçek mi olduğuysa tartışılmaya devam ediyor. İşte o programlardan biri olan Fulya ile Umudum Olsun programında bu defa bir erkek eşinin kendisini kardeşim dediği kişiyle aldattığını iddia etti.

"Fulya ile Umudum Olsun" programına çıkan Mustafa Önal, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi.

1,5 yıldır haber alamadığı eşini bulmak için yayına çıkan Önal, Öztürk'ten yardım istedi.

FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının dün yayınlanan bölümünde ilginç bir konu işlenmeye başlandı.

Canlı yayına çıkan Mustafa Önal, 18 Haziran 2020'de evi terk eden eşi Yasemin Hanım'a seslendi.

Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Öcal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı.

Kardeşi, polis verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti.

Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.

Yasemin Hanım'ın fotoğrafını daha önce de ekrana verdiklerini ancak herhangi bir ihbar gelmediğini söyleyen Fulya Öztürk, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.