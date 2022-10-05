AjansHaber.com.tr Gündem Gündeme gelen hastanenin faaliyetleri durduruldu!

Gündeme gelen hastanenin faaliyetleri durduruldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Kurum'dan muhalefete sosyal konut yanıtı
Yeni Torba Yasa geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı
Şener cinayetinde şok ifadeler!
Bakan Kurum'dan Sıfır Atık vurgusu
Şakalaşmanın sonu kötü bitti!
Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener açıklaması!