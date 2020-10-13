AjansHaber.com.tr Gündem Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya darbe

Gümüşhane'de terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan depo bulundu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir depo bulundu.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Kürtün kırsalında, Şehit Jandarma Er Ercan Ordu operasyonu icra edildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen, arama ve tarama faaliyetleri de yürütülen operasyonda, ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve motor yağı ele geçirildi.

Bölgede bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlar sürecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
'Teşkilatın, eniştemin numarasını verin' demişti!
"Seferin kutlu, yolun açık olsun"
Hatay'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Yangınları PKK üstlenince sessizliğe gömüldüler
Hatay yangınında şoke eden detay!
Yangın çıkaran teröristleri öven kişi gözaltında
PKK'dan bir ay sonra gelen itiraf