Gümrükte kaçak cep telefonu operasyonu!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin analiz ve hedefleme faaliyetleri ve rutin kontrolleri sonucu riskli görülen araçlar, yolcular ve beraberindeki bagajlar x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonucunda yoğunluk farkı tespit edilen araçlar, detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramalarda, tırların çekici ve dorselerinin doğal boşlukları ile dingil kısımlarının boşluklarında, otomobillerin havalandırma sistemlerinin içerisinde, yolcuların çantaları ile vücutlarına sarılmış halde binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konurken sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.



