Gülşen'in davasında son durum
Şarkıcı Gülşen'e İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın bugün görülen ikinci duruşması sona erdi. Dava 1 Mart 2023 tarihine ertelendi.
Gülşen hakkında, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 3 şikâyetçi katıldı.
Gülşen'in avukatı Emek Emre, "Yurtdışı çıkış yasağı ağır ceza mahkemesinde kaldırıldı. Mahkemeden güvence bedeli olarak verilen paranın iade edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.
Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi.
Güvence bedeli olarak ödenin paranın 250 bin TL olduğu öğrenildi.