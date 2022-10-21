Gülşen bugün hakim karşısına çıkacak!
Ünlü sanatçı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip liselerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle dava açılmıştı. Gülşen bugün hakim karşısına çıkacak!
46 yaşındaki ünlü pop sanatçısı Gülşen Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği bir konser sırasında İmam Hatip liselerine hakaret ettiği iddia edilmişti.
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İddialar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos gecesi, Gülşen hakkında İmam Hatip liselerine söylediği sözler yüzünden ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
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25 Ağustos günü polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 29 Ağustos'ta Gülşen'in konutunu terk etmemek şartıyla adli kontrol altında tahliyesine karar verilmişti.
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