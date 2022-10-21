Gülşen'in beraat talebi reddedildi

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan Gülşen, bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Gülşen hakkındaki imza adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Gülşen, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki başka bir arkadaşım, aramızdaki şakalaşma sebebiyle, 'Seni İmam taşısın' dedi. ‘İmam’ da aramızda bu lakapla anılan Miraç’tır. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Böyle tanıdım. Sahne şovlarında da sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı. ‘Seni İmam taşısın’ sözü üzerine bu lakabın kelime olarak zihnimde kalıp olmasından ötürü, plansız ve hesapsız bir şakayla yanıt verdim. Sadece bir kişiye karşı, heyecanın getirdiği refleksle söylenmiş bir şey."