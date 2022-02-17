Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış
Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, kıyafetlerini eleştiren Seren Serengil'e şarkılı gönderme yaptı.
Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekânda sahne aldı.
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Son zamanlarda tercih ettiği sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen, kıyafetlerini eleştirenlere yüklendi.
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Gülşen'in transparan kıyafetini striptizcilere benzeten Seren Serengil de Gülşen'in hedefindeydi.
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Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Gülşen, söylediği manidar şarkı ile mesaj verdi.
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