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Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, kıyafetlerini eleştiren Seren Serengil'e şarkılı gönderme yaptı.

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekânda sahne aldı. 

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Son zamanlarda tercih ettiği sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen, kıyafetlerini eleştirenlere yüklendi.

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Gülşen'in transparan kıyafetini striptizcilere benzeten Seren Serengil de Gülşen'in hedefindeydi. 

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Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Gülşen, söylediği manidar şarkı ile mesaj verdi.

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