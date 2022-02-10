Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı kasıp kavurdu
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Bubikoğlu, son paylaşımıyla görenleri kendine hayran bıraktı.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğu ve güzelliğiyle geçmişten günümüze büyük bir hayran kitlesine sahip.
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Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliği ile bir kez daha sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
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Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncuları arasında yer alan Bubikoğlu, adeta yıllara meydan okuyor.
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Sosyal medya hesabında zaman zaman kendi fotoğraflarına da yer veren Bubikoğlu'nun son paylaşımı büyük ilgi gördü.
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