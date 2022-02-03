Gülse Birsel yeni dizisiyle ekranlara dönüyor
Başarılı televizyon yapımlarına imza atan oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den yeni dizi geliyor. Birsel, kısa süre sonra hayata geçirmeyi planladığı yeni dizi hakkında ilk bilgileri paylaştı.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yeni dizi projesi ile ekranlara dönüyor.
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Avrupa Yakası, Jet Sosyete, Yalan dünya gibi başarılı yapımlara imza atan Birsel, yeni projesi hakkında ilk kez konuştu.
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Masa Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Birsel, dizinin gerçek mekanlarda çekileceğini, sitcom olmayacağını söyledi.
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