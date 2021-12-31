Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali hayranlarını şoke etti
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski halini görenler gözlerine inanamadı. Saraçoğlu'nun değişimi hayranlarını şoke etti.
Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi görenleri şaşırttı.
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Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halleri magazin basınının gündeminde.
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İşte sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali!
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Katıldığı televizyon programında şarkı söyleyen Gülşah Saraçoğlu'nun şimdiki halinden en az 10 kilo fazla olduğu görülüyor.
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