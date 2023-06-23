Güler, "World EXPO 2030” heyetini kabul etti!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin bağımsızlık savaşında Türkiye'nin verdiği askeri desteğin, iki ülke arasında büyük bir dostluğun kurulmasına vesile olduğunu belirterek, 1957 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin 66. yılının etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

İki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin mevcut olduğunu dile getiren Güler, Türkiye'nin büyük üstyapı yatırımları olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin bunun en önemli göstergelerinden olduğunu dile getirdi.

27'nci Dönem'de Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olduğunu anımsatan Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik ve Güney Kore Parlamentosu üyeleri ile sürdürdükleri yakın işbirliğinin devam etmesini arzuladıklarını vurguladı.

İki ülke arasındaki hava yolu seferlerinin artırılmasını ve ortak bir üniversitesi kurulmasını istediklerini dile getiren Güler, bu konuda konuk heyetten destek beklediklerini aktardı.

Abdullah Güler, 6 Şubat'taki depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetleri, konteyner kentler ve kalıcı konutlar konusunda verilen destek için Kore Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Kore'den EXPO 2030 için destek talebi

Komite Başkanı Park Jae-Ho ise "EXPO 2030 ev sahipliği" için gittikleri Paris'ten yeni geldiklerini belirterek, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'e gittiklerini, ardından da Kore Parkı'nı ziyaret ederek Kore gazileri ile bir araya geldiklerini ve saygı duruşunda bulunduklarını anlattı.

Park Jae-Ho, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uçak seferlerinin artırılması ve ortak bir üniversite kurmasıyla ilgili yapılabilecekleri değerlendireceklerini söyledi.

Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinin Kore'de ilk ayak bastığı şehrin Busan olduğunu ifade eden Park Jae-Ho, EXPO 2030 için Busan'a destek istedi. Görüşmede Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik de bulundu.