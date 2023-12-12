Güler: “Olayı şiddetle kınıyoruz”

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca’ya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Futbol karşılaşmalarının toplumsal kaynaşmanın yaşandığı ortamlar olduğunu ifade eden Güler, 27'nci Yasama Dönemi'nde sporda şiddete karşı düzenlemelerin yapıldığını ve cezaların artırıldığını dile getirdi.

Güler, "İlgili kulüp başkanı kişi, meydana getirdiği şiddet eyleminden dolayı ihraç istemiyle disiplin kuruluna gidecek. Adli soruşturma da başlatıldı. İlgili kişiye gerekli yasal soruşturmayı cumhuriyet savcılığı başlatmış." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da olaya tepki göstererek, "Bu beyefendi şeker hastası olduğu gerekçesiyle şu anda hastanede tutuluyor. 2032'de İtalya ve Türkiye'nin ortak yapacağı Avrupa Şampiyonası'nın da tehlikeye girebileceğini” iddia etti.