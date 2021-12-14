Gülçin Ergül'ün son klibi gerçek oldu
Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazası sonucu ölümden döndü. Kazada sevgilisi kaybeden Ergül'ün 1 ay önce "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" şarkısına çektiği klipte kaza yapması hayrete düşürdü.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.
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İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.
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Araç sürücüsü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül ise hafif yaralandı. Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Gülçin Ergül, 1 ay önce yayınladığı en son klibinde dün gece yaşadığı trafik kazasını anlatmıştı.
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