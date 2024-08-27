Mansur Yavaş'ı hedef alan Gülbin Tosun, zorunlu izne çıkarıldı!

Başıboş sokak köpekleri ile ilgili tartışma kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, başıboş sokak köpekleri konusunda muhalif belediye başkanlarının aksi yönde bir tutum izleyen Mansur Yavaş'ı sosyal medya hesabından eleştirdi.

Paylaşımında, Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" ifadelerini kullandı.

Gülbin Tosun ayrıldı mı?

Paylaşımın ardından zorunlu izne çıkarıldığını duyuran Gülbin Tosun, "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok." dedi.