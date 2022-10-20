Gülben Ergen sahnesiyle büyüledi!
Gülben Ergen önceki akşam İstanbul Muamma Plus ‘ta sahne aldı. Ergen sahne performansının yanı sıra programı için seçtiği kıyafetle de göz kamaştırdı.
Kış sezonu boyunca birçok ünlü sanatçının sahne alacağı İstanbul Muamma Plus ‘ta önceki akşam Gülben Ergen sahne aldı.
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Kendisini izlemeye gelenlere adeta bir müzik şöleni yaşatan Ergen, "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyerek başladığı sahnesinde söylediği şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla adeta devleşti.
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İstanbul Muamma Plus sahnesinde geçmişten günümüze birçok hit olmuş şarkısının dışında sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıda seslendiren güzel sanatçı, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuğa tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti.
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Gülben Ergen sahne performansının yanı sıra programı için seçtiği kıyafetle de göz kamaştırdı.
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