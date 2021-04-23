Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk

Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü sanatçı Gülben Ergen, hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından ciddi anlamda zarar ettiğini belirtti.

"TEPETAKLAK OLDUK"

"Sormayın tepetaklak olduk. Düştü, çok moralim bozuk" diyen Gülben Ergen, "Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Kendisiyle özdeşleşen 'Unutmayın ki bana bir şey olmaz" sözünü tekrarlayıp ardından "Ama bitcoine olur." diyerek espri yaptı.