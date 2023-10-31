Gül: “Kudüs bağımsız ve özgür olacaktır”

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Ne yaparlarsa yapsınlar, İsrail bu vahşetin altında kalacaktır; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, özgür bir Filistin kurulacaktır; Kudüs bağımsız ve özgür olacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk milletinin, Cumhuriyet 100'üncü yılına ulaşana kadar türlü badireler atlattığını, darbe ve ihanetlere maruz kaldığını ancak yeni bir yüzyılı yeni ülkülerle karşıladığını dile getirerek, "Allah'ın izniyle, dünyanın çektiği sancının sonunda sökecek olan şafak, Türk şafağıdır. O gün, Türk yüzyılı olarak tarihe yazılacaktır." dedi.

Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi, Türk milletinin sözü, sesi ve nefesi olduğunu vurgulayan Bülbül, "Cumhuriyet köylüyü, kentliyi, yaşlıyı, genci, işçiyi, memuru sevindiren bir düşünce, bir umut ve bir güneştir. Hürriyet timsali aziz milletimizin kan ve irfanla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Gelin bu darbe anayasasından kurtulalım

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının büyük bir coşkuyla kutlandığını dile getirerek, "Bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk haftasındayız. Türkiye, bu coğrafyada, bu vatanda daha nice yüzyıllar daha güçlü bir hale gelecektir." dedi.

"Manda ve himaye asla kabul edilemez" anlayışıyla, ülke toprağına hiçbir emperyalistin ayak basmaması için canla başla mücadele edildiğini vurgulayan Gül, "Şu da bilinsin ki bu coğrafyada hiçbir zaman bu millet ne işgal yapmıştır ne de işgale maruz kalmıştır. Kıyamete kadar da bağımsız bir şekilde, emperyalistlerle mücadele edecek azim bizdedir, kararlılık bizdedir, irade bizdedir." diye konuştu.

"Cumhuriyet'in kimsenin babasının malı olmadığını" ifade eden Gül, "Atatürk ortak değerimizdir, 85 milyonun ortak değeridir ve bu birliktelik bizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacaktır." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda yeni sivil bir anayasanın hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Gül, "Gelin, 12 Eylül darbesinin kalıntısı olan bu darbe anayasasından kurtulalım. Darbecilerin yaptığı anayasadan daha iyisini demokratik, sivil bir şekilde bizler yapabiliriz, bu Meclis yapabilir. Gazi Meclis 100 yıl önce Cumhuriyet'i nasıl kabul ettiyse, gelin, 100 yıl sonra biz de yeni, sivil, demokratik, çoğulcu, katılımcı bir anayasayı hep beraber yapalım, Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edelim." çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine düzenlediği saldırıya değinen Gül, "O hastane bombalandı ve İsrail'in bu soykırımı bütün dünyanın gözü önünde maalesef devam etmektedir. TBMM tüm dünyaya bu çağrıyı elbette yapmıştır, yine yapmaya devam edecektir. Türkiye yine insanlığın ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, İsrail bu vahşetin altında kalacaktır; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, özgür bir Filistin kurulacaktır; Kudüs bağımsız ve özgür olacaktır." yorumunu yaptı.