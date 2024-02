Gül: “Dirençli toplum, dirençli şehirler”

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Yüzyılı'nın, aynı zamanda afetlere karşı dirençli toplum, dirençli şehirler yüzyılı olacağını bildirdi.

Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, depremde yaşamını yitiren vatandaşların acısının hala yüreklerde olduğunu belirtti.

Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Bizim için vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. 85 milyon insanımızın her birinin canı bize emanettir. Biz, deprem meselesini en temel insan hakkı olan yaşam hakkı olarak görüyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda afetlere karşı dirençli toplum ve dirençli şehirler yüzyılı olacaktır." ifadesini kullanan Gül, depremin ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir ihya ve inşa seferberliği başlattıklarına işaret etti.

Bir nebze de olsa merhem oluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, şunları kaydetti:

"Depremin 76'ıncı gününde Gaziantep Nurdağı'nda inşası tamamlanan köy konutları Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından hemşehrilerimize teslim edilmiştir. Depremin vurduğu 11 ile deprem konutlarının yapımına hızla başladık. 46 bin konutu teslim ettik. Depremzede vatandaşlarımızı ikinci kışı yaşamadan sıcak yuvalarına kavuşturduk, kavuşturmayı sürdüreceğiz. Milli Mücadele'nin kahramanları, şehitlerin, gazilerin torunları bu sürecin de omuz omuza üstesinden gelmiştir, gelecektir. Devlet ve millet kenetlenmesi ile depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Asrın birlikteliği acılarımıza bir nebze de olsa merhem oluyor. Bu güzel vatanın yüreği insan ve vatan sevgisi ile dolu güzel insanları, kıymetli vatandaşlarımız büyük bir dayanışma hikayesi yazmıştır. Bu hikayenin kahramanı Türkiye'dir. Kur'an-ı Kerim'i yüzyıllar boyu kendisine kılavuz edinen milletimiz iyilikte yardımlaşmıştır.

Şehrimizin ve depremden etkilenen tüm illerimizin yeniden ihyası için devletin bütün imkanlarını seferber eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Kumbarasında biriktirdiği parayı yardım kampanyasına bağışlayan kardeşlerimiz, fabrikasını, evini, yüreğini depremzedelere açan tüm hayırseverlerimiz sağ olsun, var olsun. Bu süreçte görev yapan tüm kurumlarımıza, arama kurtarma ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi, şehirlerimizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."