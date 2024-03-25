Güçlü Güneş patlaması için uyarı: Sinyalleri bozabilir
Güneş ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini geçici bozabileceği uyarısında bulundu.
Güneş patlamasıyla oluşan jeomanyetik fırtına radyo sinyallerini geçici olarak devre dışı bırakabilir.
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NOAA, Güneş'teki plazma patlamasıyla oluşan jeomanyetik fırtınayla ilgili uyarı yayımladı.
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SWPC'de görevli hava tahmin uzmanı Jonathan Lash, fırtınanın radyo sinyallerini geçici bozabileceğini, hava araçlarıyla kuleler arası iletişimin kesilebileceğini belirtti.
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Lash, dünyanın farklı bölgelerinde fırtınanın ardından oluşan "kuzey ışıkları" adı verilen auroraların gözlemlenebileceğini bildirdi.
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