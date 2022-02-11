Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirim yapıldığı belirtilen açıklamaya göre, 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılacak.