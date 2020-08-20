Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. 26 yaşındaki futbolcu yaptığı bu paylaşımla adeta dönüş sinyali verdi.

"BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY"

Adı son dönemde Beşiktaş ile anılmaya başlayan Mario Lemina paylaştığı fotoğrafa, 'Bugün günlerden Galatasaray' notunu düştü. Gabonlu futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı takımla yeniden anlaşma sağladığı şeklinde yorumlandı.