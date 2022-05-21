Grup aşamasını namağlup tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti

Milli takım, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü ve son maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Grup aşamasını namağlup tamamlayan milliler, 12-17 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan, TVF Disiplin Kurulu Başkanı Yaşar Sezikli, TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay ve TVF Teknik Kurulu Üyesi Şükrü Çobanoğlu takip etti.