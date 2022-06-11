AjansHaber.com.tr Spor 4'te 4 yapan milli takım, Dörtlü Final'de

Grup aşamasında çıktığı 4 maçı da kazanan milli takım, Dörtlü Final'de mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

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