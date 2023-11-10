Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da!
Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı. Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 8-10 Aralık'ta Çorum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı.
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 8-10 Aralık tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Yapımı tamamlanan Yeni Spor Salonu bu şampiyona ile birlikte hizmete açılmış olacak. Şampiyonaya Türkiye’nin grekoromen stildeki tüm güreşçilerinin katılması bekleniyor.
#SporKentiÇorum’da bu sefer de Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası var. 😎🤼— Çorum Belediyesi (@crmbelediyesi) November 10, 2023
Pehlivan diyarı Çorum’umuza da bu yakışırdı 🇹🇷#ÇorumİçinAşkla #Güreş #Pehlivan pic.twitter.com/1POkp0IDkN
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