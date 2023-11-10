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Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da!

Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı. Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 8-10 Aralık'ta Çorum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı.

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 8-10 Aralık tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yapımı tamamlanan Yeni Spor Salonu bu şampiyona ile birlikte hizmete açılmış olacak. Şampiyonaya Türkiye’nin grekoromen stildeki tüm güreşçilerinin katılması bekleniyor.

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