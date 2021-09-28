Grammy ödüllü şarkıcı seks ticareti ve cinsel istismar suçlarından mahkum oldu

ABD'li şarkıcı Robert Sylvester Kelly, uzun bir süredir cinsel istismar ve seks ticareti suçlamalarıyla yargılanıyordu. Kelly hakkındaki New York Doğu Bölge Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Ünlü şarkıcı hakkındaki 9 ayrı suç arasından, eyaletler arası seks ticaretini yasaklayan bir yasa olan Mann yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Eyalet savcıları, Kelly'yi müzik kariyerlerine yardımcı olma vaatleriyle kurbanları cezbetmek için şöhretini ve servetini kullanmakla suçladı. Mağdurlardan bazıları, verdikleri ifadede kendilerine cinsel istismarda bulunulduğunda reşit olmadıklarını belirtti.

Ünlü şarkıcı nisan ayındaki bir başka davada ise eski kız arkadaşının arabasını kundaklattığını itiraf etmişti.