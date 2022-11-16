Grammy Ödülleri'nin adayları belli oldu!
Bu sene 65'incisi düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Rennaissance albümüyle 9 adaylığı olan Beyonce, Grammy'e damgasını vurdu! Kendrick Lamar'ın ise 8 adaylığı var!
Müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul gören Grammy Ödülleri 5 Şubat'ta sahiplerini bulacak.
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Bu sene 65'incisi gerçekleşecek olan Grammy Ödülleri Los Angeles'ta müzik dünyasının enleri ile buluşacak.
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Beyonce, 6 sene sonra çıkardığı Rennaissance albümüyle müzik dünyasına geri döndü ve 9 adaylık kazandığı Grammy Ödülleri'nde tarihe geçti.
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Kariyeri boyunca toplamda 88 Grammy adaylığı bulunan Beyonce, 9 adaylığın ardından rap dünyasının efsane isimlerinden biri olan Jay-Z ile rekoru paylaşıyor.
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