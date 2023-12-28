Gram altından rekor! Dolar ve Euro'da son durum!

Güç kaybeden doların etkisiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Gram altın bu sabaha tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. 28 Aralık 2023 sabahında ons altın 2087 dolar seviyesinde yer alırken, tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1971 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 3354 lira

Yarım altın 6708 lira

Tam altın 13112 lira

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar 28 Aralık 2023 sabahında 29.40 lira bandında işlem görürken, Eruo 32.75 lira seviyesinde yer alıyor.