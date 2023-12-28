Gram altından rekor! Dolar ve Euro'da son durum!
Doların küresel para birimleri karşısında güç kaybetmesi altın fiyatlarını destekliyor. Bu sabah tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1971 liradan alıcı buluyor.
Güç kaybeden doların etkisiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.
Gram altın bu sabaha tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. 28 Aralık 2023 sabahında ons altın 2087 dolar seviyesinde yer alırken, tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1971 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 3354 lira
Yarım altın 6708 lira
Tam altın 13112 lira
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar 28 Aralık 2023 sabahında 29.40 lira bandında işlem görürken, Eruo 32.75 lira seviyesinde yer alıyor.
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