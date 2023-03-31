Gram altında yükseliş devam ediyor!

Hafta başından beri yatay seyreden fiyatlar günün ilk saatleriyle birlikte güne yükselişle başladı.

Doların küresel para birimleri karşısında değer kazanması altın fiyatlarına değer kazandırırken gram altın dalgalandı. Gram altın mart ayının son gününe ayın zirvesi olan 1.222 TL'den giriş yapıyor. Ons altın ise 2.008 dolar seviyelerini gördü.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 1.221 TL

Çeyrek altın 2.036 TL

Cumhuriyet altını 8.282 TL

Yarıım altın 4.071 TL

ONS altın bugün doların değer kazanmasıyla düşüşle 1.996,85 dolardan başlıyor.