Gram altında yükseliş devam ediyor!
Doların küresel para birimleri karşısında değer kazanması altın fiyatlarına değer kazandırırken gram altın dalgalandı. Gram altın mart ayının son gününe ayın zirvesi olan 1.222 TL'den giriş yapıyor.
Hafta başından beri yatay seyreden fiyatlar günün ilk saatleriyle birlikte güne yükselişle başladı.
Doların küresel para birimleri karşısında değer kazanması altın fiyatlarına değer kazandırırken gram altın dalgalandı. Gram altın mart ayının son gününe ayın zirvesi olan 1.222 TL'den giriş yapıyor. Ons altın ise 2.008 dolar seviyelerini gördü.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın 1.221 TL
Çeyrek altın 2.036 TL
Cumhuriyet altını 8.282 TL
Yarıım altın 4.071 TL
ONS altın bugün doların değer kazanmasıyla düşüşle 1.996,85 dolardan başlıyor.
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