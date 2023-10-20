Gram altın rekor kırdı! Dolar ve Euro'da son durum ne?

İsrail-Hamas arasında devam eden çatışmalar altın talebini canlı tutmaya devam ediyor. Çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşme riski altının ons fiyatını 1.978 dolarla 3 ayın zirvesine yükseltti.

Altının ons fiyatı çatışmalar başlamadan önce 6 Ekim'de yaklaşık 1.830 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bugünkü yükselişle beraber ons fiyatı son 2 haftada yüzde 8'i buldu.

Gram altın bugün 1.786 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Son 2 haftada gram fiyatındaki yükseliş yüzde 9.8'i aştı.

Dolar ve Euro'da son durum

Son 2 haftada dolar/TL paritesi 27.62'den 28.02'ye yükseldi. Euro ise 29.60 seviyesinden işlem görüyor.