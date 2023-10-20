Gram altın rekor kırdı! Dolar ve Euro'da son durum ne?
Son iki haftada yüzde 10 değer kazanan altın fiyatlarında yükselişi devam ediyor. Gram altın spot piyasada yükselirken, dolar ve euro'da son durum ne?
İsrail-Hamas arasında devam eden çatışmalar altın talebini canlı tutmaya devam ediyor. Çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşme riski altının ons fiyatını 1.978 dolarla 3 ayın zirvesine yükseltti.
Altının ons fiyatı çatışmalar başlamadan önce 6 Ekim'de yaklaşık 1.830 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bugünkü yükselişle beraber ons fiyatı son 2 haftada yüzde 8'i buldu.
Gram altın bugün 1.786 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Son 2 haftada gram fiyatındaki yükseliş yüzde 9.8'i aştı.
Dolar ve Euro'da son durum
Son 2 haftada dolar/TL paritesi 27.62'den 28.02'ye yükseldi. Euro ise 29.60 seviyesinden işlem görüyor.
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