Gram altında yeni rekor!

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında önemli bir hareket yaşanmazken, yurtiçinde dolar kurundaki yükseliş gram altında rekor getirdi.

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.961 dolardan 1.959 dolara geriledi. Buna karşılık dünü 21.26'dan kapatan dolar/TL 21.45'in üzerine tırmandı.

Dolarda gelen bu yeni tarihi zirveyle gram altın fiyatı 1.350 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı.

Uzmanlar FED'in 14 Haziran'da faiz artırımına ara verme ihtimalinin güçlenmesinin altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yarattığını belirtti. Ons fiyatında 1.940 doları destek seviyesi olarak işaret etti.

FED'in pas geçmesi bekleniyor

FED'den geçen haftaya kadar 14 Haziran'da 25 baz puanlık artırım bekleniyordu. Ancak FED yetkililerinden gelen açıklamalar beklentilerde değişime yol açtı.

Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker ise FED'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

FED Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da FED'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

St. Louis FED Başkanı James Bullard ise faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.