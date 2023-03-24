Gram altında tarihi rekor!

Gram altın fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Sabah saatlerinde ons altın fiyatında ve dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın tarihi zirvesini 1232 liraya taşıdı.

1220 TL civarında dengelendi

Ons altın fiyatı ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, gün içerisinde en düşük 1215 lirayı görürken; saat 10:29 itibarıyla yüzde 0,16 oranında düşüşle 1217 lirada işlem gördü.

Ons altın, haftanın son işlem gününde 1994 dolara kadar yükselirken, dolar ise 19,27 TL'nin üzerini test etti.

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.