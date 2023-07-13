Gram altın rekor kırdı! Dolar ve Euro'da son durum ne?

Gram altın bugüne de rekor kırarak başladı. ABD'de açıklanan ve beklentilerden fazla yavaşlayan enflasyon rakamları altına yaradı.

Enflasyon rakamlarının dolara olan talebi düşürüp altına olan talebi artırmasıyla gram altın bugüne rekor seviyeden başladı.

Bu sabah itibarıyla ons altın 1956 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatının dünya piyasalarında artmasıyla birlikte gram altın da 1650 liraya çıkarak yeniden rekor seviyeye yükseldi.

Altında bu yılki toplam değer kazancı yüzde 50'yi buldu.

Dolar yatay, Euro yükselişe devam ediyor

Dolar kuru 26,10 TL'deki seyrine devam ederken, Euro ise yükselişini sürdürüyor. Euro bugüne 29,13 TL'den başladı.

Özellikle Euro'daki yükseliş dikkati çekiyor. Euro'nun yükselişi 26 Mayıs'tan bu yana yüzde 35 oldu. Doların 26 Mayıs'tan bu yana gerçekleşen yükselişi ise yüzde 31,69 oldu.